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بعد قرار فتح الحدود.. إزالة الحواجز في منفذ سلوى بين وقطر (صور)

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مصراوي Masrawy

10:22 م الإثنين 04 يناير 2021

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام خليجية، أنه تم رفع الحواجز في منفذ سلوى الحدودي بين وقطر، بعدما كانت مغلقة لأكثر من 3 سنوات.

ونشرت صحيفة "الحقيقة" الكويتية، اليوم الاثنين، صورتين لإزالة الحواجز في منفذ سلوى بين السعودية وقطر.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، أعلن الاثنين، أنه تم التوصل إلى انفراجة في الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاث سنوات بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، ومن المقرر توقيع اتفاق لإنهاء الخلاف في السعودية يوم الثلاثاء.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، ان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، الذي كلفه ترامب بالعمل على حل النزاع ساعد في التفاوض على الصفقة وكان يعمل على الهواتف حتى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وأعلن مشاركة كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، والمستشار الخاص لوزارة الخارجية بريان هوك، في توقيع الاتفاق الذي يوقع على هامش القمة الخليجية المقامة غدًا الثلاثاء في مدينة العلا السعودية.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي، أنه جرى الاتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية.

وقال إن أمير الكويت نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح أجرى اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح الأمير الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين الرياض والدوحة اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين.

وكان أمير الكويت قد أعلن في الشهر الماضي عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الثلاثاء في مدينة العلا.

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