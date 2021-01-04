إنقاذ خمسيني بعد توقف قلبه 3 مرات بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

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كان يعاني بسبب جلطة حادة وأسعف بقسطرة علاجية ودعامتين للشرايين

نجح فريق القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ حياة مريض خمسيني كان يعاني بسبب جلطة قلبية حادة تسببت في توقف القلب ثلاث مرات خلال وجود الحالة بالمستشفى.

وفي التفاصيل .. حضر المريض إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني ألمًا حادًا بالصدر وفور وصوله تم عمل رسم قلب أظهر وجود جلطة حادة منتشرة بالجدار الأمامي بالقلب مما أدى إلى توقف عضلة القلب . وعلى الفور قام الفريق الطبي بعمل إنعاش قلبي للمريض حيث تكرر ذلك مرتين مما استدعى تلقي المريض لثماني صدمات كهربائية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

فيما تم نقل المريض على الفور لإجراء قسطرة لشرايين القلب وإذابة الجلطة الحادة حيث أظهرت القسطرة التشخيصية وجود انسداد أحد شرايين القلب الرئيسة.

يُشار إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية بنجاح كان بقيادة استشاري قسطرة القلب الدكتور حامد الغامدي ، والدكتور أحمد هاني المنسق الطبي لقسطرة القلب بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، والذي قاما بدورهما بعمل القسطرة العلاجية ووضع دعامتين للمريض بالشريان التاجي الأمامي الرئيس والتي تحافظ على استمرار فتح الشريان وتدفق الدم لعضلة القلب بعد ذلك تم نقل المريض لرعاية القلب حيث تم استكمال العلاج الدوائي، وتم خروج المريض وهو في حالة جيدة ومستقرة.