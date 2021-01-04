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مصراوي Masrawy

وكالات

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، مساء الاثنين، إننا أمام قمة خليجية مرتقبة في السعودية، تعيد اللحمة الخليجية من جديد.

‏وغرد قرقاش عبر تويتر قائلاً: "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح".

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وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أعلن الاثنين، أنه تم التوصل إلى انفراجة في الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاث سنوات بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، ومن المقرر توقيع اتفاق لإنهاء الخلاف في السعودية يوم الثلاثاء.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، ان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، الذي كلفه ترامب بالعمل على حل النزاع ساعد في التفاوض على الصفقة وكان يعمل على الهواتف حتى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وأعلن مشاركة كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، والمستشار الخاص لوزارة الخارجية بريان هوك، في توقيع الاتفاق الذي يوقع على هامش القمة الخليجية المقامة غدًا الثلاثاء في مدينة العلا السعودية.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي، أنه جرى الاتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال إن أمير الكويت نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح أجرى اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح الأمير الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين الرياض والدوحة اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين.

وكان أمير الكويت قد أعلن في الشهر الماضي عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الثلاثاء في مدينة العلا.