أخبار عاجلة

توتر بين حزب الله وحليفه بلبنان.. صور وتغريد وظل سليماني -
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصدار عملة معدنية بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ95

Print
إصدار عملة معدنية بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ95 إصدار عملة معدنية بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ95

مصراوي Masrawy

09:04 م الإثنين 04 يناير 2021

لندن- (د ب أ):

أعلنت دار سك العملة الملكية البريطانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إصدار عملة خاصة فئة خمسة جنيهات إسترلينية (6.70 دولار) في بريطانيا قبيل حلول عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ95.

وسيتم نقش شعار "My heart and devotion" أي قلبي وإخلاصي، على العملة المعدنية وذلك في إشارة إلى وعد الملكة لرعايها أثناء أول رسالة متلفزة للملكة بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد في خمسينيات القرن الماضي.

وهذه العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية ليست للاستخدام اليومي وتقليديًا تصدر فقط من أجل المناسبات الخاصة جدًا.

يذكر أن العملات المعدنية العادية وأوراق النقد في بريطانيا تحمل صورة الملكة التي يحل عيد ميلادها في 21 إبريل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية