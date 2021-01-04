إصدار عملة معدنية بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ95

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مصراوي Masrawy

لندن- (د ب أ):

أعلنت دار سك العملة الملكية البريطانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إصدار عملة خاصة فئة خمسة جنيهات إسترلينية (6.70 دولار) في بريطانيا قبيل حلول عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ95.

وسيتم نقش شعار "My heart and devotion" أي قلبي وإخلاصي، على العملة المعدنية وذلك في إشارة إلى وعد الملكة لرعايها أثناء أول رسالة متلفزة للملكة بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد في خمسينيات القرن الماضي.

وهذه العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية ليست للاستخدام اليومي وتقليديًا تصدر فقط من أجل المناسبات الخاصة جدًا.

يذكر أن العملات المعدنية العادية وأوراق النقد في بريطانيا تحمل صورة الملكة التي يحل عيد ميلادها في 21 إبريل.