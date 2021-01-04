احتفالات شعبية كبيرة بعودة توحيد الصف الخليجي

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تداوُل صور ومقاطع على مواقع التواصل تُظهر فرحة كبيرة بالحدث

ساد الشارع الخليجي احتفال كبير بين المواطنين بعد إعلان التوصل إلى اتفاق، يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بدءًا من مساء اليوم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرحة كبيرة بين الشعب الخليجي بعودة توحيد الصف الخليجي، وقرار المملكة العربية السعودية فتح الحدود مع قطر، وتعزيز تماسك ولحمة الكيان الخليجي.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن في بيان، نقله تلفزيون دولة الكويت مساء اليوم، التوصُّل إلى اتفاق، يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بدءًا من مساء اليوم الاثنين.