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.. هكذا استقبل أبناء الشعب القطري نبأ فتح الحدود بين وقطر

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فيديو.. هكذا استقبل أبناء الشعب القطري نبأ فتح الحدود بين السعودية وقطر .. هكذا استقبل أبناء الشعب القطري نبأ فتح الحدود بين وقطر
إشادات واسعة عبر وسم "المصالحة الخليجية" الذي تصدر الترند العالمي

فيديو.. هكذا استقبل أبناء الشعب القطري نبأ فتح الحدود بين السعودية وقطر

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع لشبان قطريين وهم يحتفون بخبر فتح الحدود والأجواء بين المملكة وقطر، في مشهد لافت تم تداوله بشكل كبير وسط إشادات وثناءات من رواد التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، عبر نشطاء التواصل الاجتماعي في وسم "المصالحة الخليجية" الذي تصدر الترند العالمي عن تفاءلهم بلم الشمل الخليجي والذي ينم عن حكمة قادة الخليج بقيادة للسعودية التي تجعل أمن وسلامة الخليج فوق كل اعتبار.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر آل محمد الصباح، قد أعلن التوصل إلى اتفاق، يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية ودولة قطر بدءًا من مساء اليوم الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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