صحة جنوب سيناء: مخزون أسطوانات الأكسجين يكفي لـ 10 أيام

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن وكيل وزارة الصحة في جنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، أن المخزون الحالي من أسطوانات الأكسجين في مستشفيات المحافظة البالغة 7 يكفي لمدة 10 أيام، مشيرًا إلى أنه يجرى ملء أسطوانات الأكسجين كل 6 أيام، عن طريق الشركة الدولية للغازات الطبية والصناعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، يرافقه أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم الإثنين، في مدرسة التمريض بمدينة الطور، بعد تحويلها إلى عزل صحي لمصابي كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وشدد اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، على ضرورة توافر ومتابعة مدى توافر أسطوانات الأكسجين داخل كافة المستشفيات وليست المخصصة للعزل فقط، والعمل على ملئها بصفة دورية.

كما تفقد السكرتير العام ومرافقوه وحدة الغسيل الكلوي التي أعدتها مديرية الصحة في مستشفى الأمين بمدينة الطور، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات، ومطابقة عينة المياه للمواصفات القياسية، ومتابعة إجراءات التشغيل في يومها الأول.

وقد تقرر بدء العمل الفعلي بوحدة الغسيل الكلوي المجهزة بمستشفى الأمين بعد استكمال كافة المواصفات الفنية للتشغيل، كبديل للقسم بعد غلق مستشفى الطور العام لإجراء أعمال الصيانة بها.

وجرى تجهيز الوحدة بتسع ماكينات وأسرة، وسبع كراسي غسيل كلوي، وجميعها تعمل في توقيت واحد على دورتين للتشغيل خلال ثلاث ورديات يوميًا، لاستيعاب جميع المرضى المترددين على الوحدة.

كما جرى تركيب محطة المياه وكافة الأجهزة اللازمة بالمستشفى عن طريق الشركة المنفذة، مع سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

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