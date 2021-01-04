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بالصور.. غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في كفرالشيخ

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بالصور.. غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في كفرالشيخ بالصور.. غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

09:34 م الإثنين 04 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلنت محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في مركزي قلين وفوه، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار المستجد، وفق توجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين.

أوضح البيان الصادر عن محافظة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أن حملة مكبرة برئاسة علي سلامة رئيس مركز ومدينة قلين، أغلقت 5 مراكز للدروس الخصوصية، تواجد بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، دون مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، ما يعرضهم للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان أن حملة برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أغلقت مركزًا للدروس الخصوصية بقرية سنديون التابعة لمركز فوه، ضمن الحملات التي تشنها مجالس المدن بالتعاون مع القوات الشرطية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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