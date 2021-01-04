جمال فهمي: "إطار أبيض" دعوة للتفاؤل.. وسنمر من الأزمة رغم بشاعتها

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعرب الكاتب الصحفي جمال فهمي، عن سعادته بافتتاح معرضه الجديد "إطار أبيض"، أمس الأحد، بقاعة بيكاسو في الزمالك.

وقال فهمي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إنني لست غريبًا عن الفن التشكيلي، لأنني خريج كلية الفنون الجميلة، ولم أتوقف خلال عملي الصحفي عن متابعة ما يدور في هذا المجال، ولم أهرب من الصحافة إلى الفن التشكيلي لأن الصحافة بعافية هذه الأيام فقط، ولكن لأنني أيضًا أحب الرسم وشغوف بالفن التشكيلي أيضًا".

وحول عنوان المعرض قال فهمي: "هذا العنوان هو الشيء الوحيد المباشر في المعرض ويعني أن جميع اللوحات الموجودة في المعرض ذات إطار أبيض بغض النظر عن محتواها أو الألوان المستخدمة بها، وكل مشوار حياة هو صراع مع منغصات وعقبات وهي دعوة لنفسي وللمتلقي بالتفاؤل، بالرغم من بشاعة الأزمة، إلا أننا سنمر منها بإذن الله".

وأضاف: "الصحافة ليست بعيدة عن الفن التشكيلي وكذلك كل أنواع الإبداع سواء الموسيقى أو الأدب أو الرواية أو الشعر، وكل فن له طريقة للتعبير، والجرأة قرينة أي عمل إبداعي، وقليل من الجنون يميز الفنان عن غيره، والفن التشكيلي في فترات سابقة كانت الجرأة والمباشرة من سمات الفنان الجيد على عكس الوضع حاليا، فالرأي الواضح حاليا يصطدم ببعض الأشياء التي لا يكتمل الفن بدونها، لأن العمل الفني لا يجوز أن يكون مقالًا".

وأكمل فهمي: "إذا سألتني عن هدفي ومقصدي من لوحة ما وكتبت ذلك فإنه بمثابة فرض قراءتي على الجمهور، وعلينا أن نعرف أن قراءة الناس للوحات تختلف حسب ثقافة وأفكار وذوق المتلقي نفسه، وبالتالي يتحول العمل الفني إلى شخصية مستقلة تختلف علاقة كل فرد بها".

جدير بالذكر أن فهمي، اتخذ في معرضه، اتجاهًا يجمع بين التجريدية والتأثيرية، مع وجود أعمال تنتمى للطبيعة الصامتة كأواني الزهور، وكأنه أراد أن يسبغ مذاقًا مصريًا على هذا الاتجاه، مطلقًا العنان للعفوية التشكيلية واللونية، كمفتتح لقراءة لوحاته.