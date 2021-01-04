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مجلس الوزراء: الخميس 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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مجلس الوزراء: الخميس 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد مجلس الوزراء: الخميس 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

09:23 م الإثنين 04 يناير 2021

(مصراوي):

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر في يوم 28 يونيو الماضي، تحويل أي إجازة رسمية، واقعة في منتصف الأسبوع، ليوم الخميس، لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

لكن قررت أيضًا استثناء 3 مناسبات من القرار، وهي أيام أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد المجيد.

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مصراوي Masrawy

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