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الاتحاد يتجاوز الشباب ويبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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ينتظر الفائز من الرجاء والإسماعيلي

الاتحاد يتجاوز الشباب ويبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه 2-1 على مواطنه الشباب، في إياب الدور نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عقب التعادل 2-2 ذهاباً خارج ملعبه في الرياض.

ولم ينتظر فريق الشباب كثيراً حتى سجل هدف التقدم بطريقة مميزة بواسطة اللاعب فابيو مارتينيز، بعد مرور 59 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الدقيقة 74، أدرك الاتحاد صاحب الضيافة التعادل، بواسطة هدافه البرازيلي روماريو دا سيلفا، مستغلاً تمريرة زميله فهد المولد، قبل أن يسجل بريجوفيتش هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليؤكد تأهل فريقه.

ورفع رومارينيو رصيده لـ7 أهداف في صدارة جدول ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم.

وينتظر الاتحاد في المباراة النهائية، الفريق الفائز من لقاء الرجاء المغربي مع الإسماعيلي المصري، الذي يجمع بينهما يوم الاثنين المقبل في الدار البيضاء، في إياب نصف النهائي بعد أن حسم الأخير مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

الاتحاد يتجاوز الشباب ويبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الاتحاد يتجاوز الشباب ويبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الاتحاد يتجاوز الشباب ويبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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