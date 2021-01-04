مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم ميكروباص بسيارة نقل في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل في منطقة الأدبية على طريق (السويس - السخنة)، بينما نقل إسعاف السويس المصابين إلى مستشفى السويس العام والمتوفي للمشرحة.

تلقت مديرية أمن السويس إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بالحادث، حيث انتقلت قوة من مباحث المديرية وأفادت المعاينة أن تصادم وقع بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات "ط س ج 9283 " وأخرى نقل "هـ .م .ط 863" أمام شركة الزيوت المتكاملة، وأن المتسبب في الحادث السيارة النقل المتوقفة يسار الطريق بشكل خاطئ، فاصطدمت بها من الخلف السيارة الميكروباص.

أسفر الحادث عن مصرع شخص من مستقلى السيارة الميكروباص، وإصابة 8 كان أحدهم محتجزًا داخل الميكروباص في المقعد الخلفي وتعذر إخراجه بالطريقة العادية لخطورة حالته، حيث جرت الاستعانة برجال الدفاع المدني لإخراجه، بعد إفساح المجال له.

وخلال توجه إحدى سيارات الإسعاف للمستشفى لنقل مصاب، واصطدمت بها سيارة ملاكي مسرعة بسبب عدم تقدير المسافات والسرعة الزائدة، ولم يسفر ذلك عن أي إصابات.​

