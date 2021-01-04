"بلادنا تُروّض الرقم الصعب".. قصيدة جديدة لـ"الفيصل" بمناسبة القمة الخليجية

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نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان ‎#الرقم_الصعب، بمناسبة استضافة المملكة لـ ‎#القمه_الخليجيه_ال41، يشيد فيها بمكانة المملكة ودورها في التضامن وتوحيد الصف بين الدول العربية.

وقال فيها:

الرقم الصعــــــــب

قبلة الإسلام ورياض العـــرب

تجمع الرواد في بلاد العجب

عاشت بحلمٍ وقامت في عمار

لين صارت بالبها عز الطلــب

ما ينافسها بديل ولا مـــثـــــيــل

كل شيٍ عندها موجب سبب

وزنها بالعقل ترجح به كثيــر

ما يقــــوّمهـــــا فــــرح ولا غضـــب

تزيّنت بضيوف سلمان الفعــل

اللي إذا قال افعلوا قلنا وجب

وصارت بداوتنا مصانع وابتكار

والحاسب الآلي مع طفل لعـب

من يقول ان العرب متخلفين

وبلادنا تروّض الرقم الصعــــب