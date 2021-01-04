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"السيف" يتصدر "المركبات الصحراوية" في ثاني مراحل رالي داكار

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صعد للمركز التاسع بالترتيب العام في السباق الذي انطلق من جدة باتجاه بيشة

تصدر السائق السعودي صالح السيف المرحلة الثانية من سباق رالي داكار 2021، بعد أن حلّ في المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في المرحلة التي انطلقت اليوم الاثنين 4 يناير 2021م، من بيشة باتجاه وادي الدواسر، وامتدت لمسافة 685 كيلومتراً.

وفي التفاصيل، حلّ السيف أولاً محققاً زمناً قدره 05:05:07 متقدماً على الإسباني جيرارد فارس، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 01:40+، في حين حقق التشيلي فرانسيسكو لوبيز المركز الثالث، بفارق 02:43+، الذي حافظ على صدارة الفئة بهذه النتيجة.

وبهذه النتيجة صعد السيف إلى المركز التاسع في الترتيب العام بفئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في ثاني أيام السباق الذي كان قد انطلق يوم أمس من جدة باتجاه بيشة.

رالي داكار 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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