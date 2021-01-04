وزيرة الصحة: 230 ألف متابعة منزلية لحالات كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تنفيذ 230 ألف متابعة منزلية لحالات العزل المنزلي لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة مساء الاثنين، للحديث عن أزمة الأكسجين الطبي بالمستشفيات.

ولفتت الوزيرة إلى تدشين مبادرة جديدة لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، تحت راية مبادرة 100 مليون صحة، بداية من الأربعاء المقبل.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية بالقرى والنجوع لمتابعة حالات العزل المنزلي، والتشديد على قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم.

ولفتت إلى بدء توريد أجهزة لقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم لتوزيعها على حالات العزل المنزلي لكورونا.