وزيرة الصحة: مبادرة جديدة لمتابعة العزل المنزلي لمصابي كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تدشين مبادرة جديدة لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، تحت راية مبادرة 100 مليون صحة، بداية من الأربعاء المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة مساء الاثنين، للحديث عن أزمة الأكسجين الطبي بالمستشفيات.

ولفتت الوزيرة إلى مرور أطباء المراكز الصحية بأجهزة قياس نسبة الأكسجين على الحالات في منازلهم لمتابعة الحالات البسيطة، مشيرة إلى تسليم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة جهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم ويتم متابعة القياس 4 مرات يوميا.

وأوضحت أنه إذا قلت نسبة الأكسجين عن 90% يتم توجيهه إلى أحد المستشفيات.