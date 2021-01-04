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وزيرة الصحة: منظومة جديدة للتعامل مع الأكسجين الطبي بالمستشفيات

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وزيرة الصحة: منظومة جديدة للتعامل مع الأكسجين الطبي بالمستشفيات وزيرة الصحة: منظومة جديدة للتعامل مع الأكسجين الطبي بالمستشفيات

مصراوي Masrawy

08:59 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استحداث منظومة جديدة للتعامل وتوزيع الأكسجين الطبي على جميع مستشفيات الجمهورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة مساء الاثنين، للحديث عن أزمة الأكسجين الطبي بالمستشفيات.

ولفتت الوزيرة إلى عقد اجتماع أسبوعي مع الشركات الموردة للأكسجين الطبي للتأكد من توفره.

وأشارت إلى أن النظام الجديد يسهل التعامل مع الإصابات وتوجيهها إلى أحد المستشفيات التي تتوفر فيها أسرة رعاية وأجهزة تنفس صناعي.

وأوضحت أن النظام المميكن يتم تحديثه كل 6 ساعات.

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