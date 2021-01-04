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عضوان بالكونجرس يطلبان فتح تحقيق جنائي مع

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عضوان بالكونجرس يطلبان فتح تحقيق جنائي مع ترامب عضوان بالكونجرس يطلبان فتح تحقيق جنائي مع

مصراوي Masrawy

09:02 م الإثنين 04 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

طلب عضوان ديمقراطيان بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، من مكتب التحقيقات الاتحاي (إف بي آي) فتح تحقيق جنائي مع الرئيس دونالد لقيامه بالضغط على مسؤولين من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية.

وكشفت مكالمة هاتفية في مطلع الأسبوع الحالي، كانت صحيفة واشنطن بوست هي أول من نشر فحواها، أن ترامب توسل إلى المسؤول الأول عن الانتخابات في ولاية جورجيا لكي يقلب نتائج الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي، قائلاً له إن كل ما عليك هو "إيجاد 11780 صوتًا".

وقال عضو الكونجرس تيد ليو، النائب عن ولاية كاليفورنيا، والنائبة عن نيويورك كاثلين رايس، في رسالة بعثا بها إلى مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي "إن الدليل على تزوير السيد ترامب للانتخابات بات واضحا وضوح الشمس".

وكتب ليو ورايس قائلين "بوصفنا عضوان في الكونجس وممثلين ادعاء سابقين، نعتقد أن ترامب انخرط في الإغواء أو التآمر لارتكاب عدد من الجرائم الانتخابية، ونحن نطلب بفتح تحقيق جنائي مع الرئيس".

يذكر أنه منذ إجراء الانتخابات الرئاسية قبل شهرين يرفض ترامب الإقرار بهزيمته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

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مصراوي Masrawy

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