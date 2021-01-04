أخبار عاجلة

"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المفوضية الأوروبية ترفض الانتقادات بشأن بطء توزيع اللقاح في أوروبا

Print
المفوضية الأوروبية ترفض الانتقادات بشأن بطء توزيع اللقاح في أوروبا المفوضية الأوروبية ترفض الانتقادات بشأن بطء توزيع اللقاح في أوروبا

مصراوي Masrawy

09:00 م الإثنين 04 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ)

رفضت المفوضية الأوروبية، الانتقادات بأن عدد الجرعات التي حصلت عليها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) قد ساهم في تباطؤ توزيع اللقاح مع بدء الاتحاد الأوروبي حملة التطعيم ضد الوباء.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير في تصريحات للصحفيين من بروكسل اليوم الاثنين: "لدينا عدد كاف من اللقاحات"، مشيرا بدلا من ذلك إلى صعوبات في الإنتاج والتوزيع.

وأضاف مامير بأنه يجب تسريع عمليتي الإنتاج والتوزيع في غضون الأسابيع المقبلة.

وتابع المتحدث باسم المفوضية قائلا:" كلنا نحكم على الأمر كما لو أن الحملة قد انتهت، في الواقع هذه الحملة قد بدأت للتو".

وقد تعاقدت المفوضية الأوروبية مع 6 شركات أدوية لشراء نحو 2 مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولكنها في انتظار الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي.

وشدد مامير على أن المفوضية ركزت منذ البداية على توفير محفظة متنوعة من اللقاحات.

وقد حصل لقاح فايزر-بيونتيك الأمريكي/الألماني فقط على الضوء الأخضر للاستخدام في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، مع توقع إصدار موافقة التكتل الأوروبي على استخدام لقاح شركة مودرنا الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وقد طلبت المفوضية نحو 300 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك، و80 مليون جرعة من لقاح شركة مودرنا حتى الآن.

وتعد هذه الجرعات غير كافية بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم نحو 450 مليون شخص، إذ يتوجب إعطاء اللقاحين على جرعتين في أوقات مختلفة.

وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا معا من تطعيم أكثر من مليون شخص بلقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا منذ بداية ديسمبر، قبل أسابيع قليلة من بدء حملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية