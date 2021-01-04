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بالأسماء.. 7 مصابين في انقلاب ميكروباص بترعة في قنا

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بالأسماء.. 7 مصابين في انقلاب ميكروباص بترعة في قنا بالأسماء.. 7 مصابين في انقلاب ميكروباص بترعة في قنا

مصراوي Masrawy

09:01 م الإثنين 04 يناير 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة على طريق أسوان الزراعي، بعد كمين الشعانية، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبوالمجد إخطارًا من مرفق الإسعاف بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة على طريق مصر أسوان الزراعي.

شملت الإصابات: بهاء إبراهيم مرسي - 47 عامًا، ومبروكة محمود أحمد - 56 عامًا، ومحمد أحمد محمد - 47 عامًا، وطفليه أمنية محمد أحمد - 16 عامًا، ومؤمن محمد أحمد - 11عامًا، وباسم شعبان عبدالكريم - 32 عامًا، وياسمين سراج الدين يوسف - 22 عامًا.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بهجورة في نجع حمادي، وحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة للتحقيق.​

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