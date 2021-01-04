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سول ترسل مدمرة إلى الخليج بعد استيلاء إيران على ناقلة نفط

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سول ترسل مدمرة إلى الخليج بعد استيلاء إيران على ناقلة نفط سول ترسل مدمرة إلى الخليج بعد استيلاء إيران على ناقلة نفط

مصراوي Masrawy

08:58 م الإثنين 04 يناير 2021

سول - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية أرسلت وحدة بحرية على متن مدمرة باتجاه الخليج، بعد أن استولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية بسبب تسريب النفط.

وقالت الوزارة مساء الاثنين، إن وحدة تشونجهاي موجودة على متن المدمرة البحرية تشوي يونج وتتجه إلى الخليج لحماية السفن الأخرى في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن الناقلة هانكوك كيمي كانت تبحر قرب عمان في مضيق هرمز ودخلت المياه الإيرانية بناء على طلب السلطات الإيرانية.

كانت الوزارة قد طالبت إيران بأن تفرج في أقرب وقت عن الناقلة.

وقال مسؤول بالوزارة اليوم: "إننا نسعى إلى معرفة تفاصيل الوضع فيما يتعلق باحتجاز سفينتنا"،بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وأشار المسؤول إلى أنه كان على متن السفينة 20 شخصًا، من بينهم 5 بحارة كوريين.

كانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أوقفت صباح اليوم الاثنين ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج "لانتهاكها للبروتوكولات البيئية وتم اقتيادها إلى ميناء بندر عباس" .

وقالت إن "السفينة كانت متوجهة من ميناء الجبيل في نحو كوريا الجنوبية، وتم إيقافها في الخليج العربي بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين البيئة البحرية".

وأشارت إلى أن الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول؛ وتم احتجاز أفراد طاقمها، ويحملون جنسيات كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.

وأصبح الخليج ساحة لنزاعات محتدمة بين إيران والعديد من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد وقعت عدة في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز، الواقع بين الخليج وخليج عمان. ويعد المضيق واحدا من أهم طرق الشحن حول العالم، حيث يعبر من خلاله ما يقرب من ثلث صادرات النفط العالمية.

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