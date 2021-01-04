رئيس الجزائر يشدد على ضرورة رفع اليقظة بما يتماشى مع تطورات المنطقة

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (د ب أ)

شدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على ضرورة إبقاء اليقظة والحذر على جميع المستويات، لتمكين الجزائر من ولوج المراحل المهمة المقبلة، بما يتكيف وتحديات العام 2021، مع التطورات غير المسبوقة التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة، وخاصة ضمن المجال الإقليمي المجاور" بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وذكر البيان أن تصريحات الرئيس تبون جاءت خلال ترأسه اليوم الاثنين اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي انعقد بالعاصمة الجزائرية.

وبحسب البيان، فقد خصص الاجتماع لتقييم الوضع العام للبلاد لا سيما السياسي والاقتصادي، والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي.

وأفاد البيان أنه "بعد أن أعطى رئيس الجمهورية الكلمة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أمر السيد الرئيس باتخاذ كل التدابير اللازمة لدعم انطلاقة اقتصادية قوية، خاصة بعد الركود الذي خلفه وباء كوفيدـ19 على الاقتصاد الوطني وانهيار أسعار النفط, و كذا بوضع مخطط لتشجيع وتحفيز المنتجين، بإشراك القطاعين الخاص والعام".

وختم البيان "بالمناسبة، حيّا رئيس الجمهورية، المجهودات المبذولة من أجل المحافظة على الاستقرار العام، في محيط إقليمي متوتر وجدّ معقّد".

