المكسيك تعرض اللجوء على مؤسس ويكيليكس بعد قرار محكمة لندن

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مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن المكسيك تعتزم منح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج اللجوء السياسي.

وقال لوبيز أوبرادور إنه سيوجه وزير الخارجية مارسيلو إبرارد لتقديم طلب إلى السلطات البريطانية بهذا الشأن.

وأشاد الرئيس المكسيكي بقرار قاضية في لندن ووصفه بأنه "انتصار للعدالة" بعد أن قضت بعدم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس، مشيرة إلى مخاوف بشأن صحته العقلية وظروف السجن التي قد يواجهها هناك. وقال لوبيز اوبرادور إنه يؤيد العفو عن أسانج.

وأشار إلى تقليد المكسيك في تقديم الدعم لأولئك الذين يعانون من الاضطهاد السياسي، لكنه أضاف أن المكسيك أيضا لا تريد التدخل في شؤون الدول الأخرى.