مسؤول أمريكي: التوصل لاتفاق ينهي المقاطعة الخليجية لقطر الثلاثاء المقبل

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم التوصل إلى انفراجة في الخلاف بين قطر والسعودية وبلدان أخرى والتوقيع الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف.

وأكد المسؤول حسبما نقلت عنه وكالة رويترز، أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق وسيحضر مراسم التوقيع مع اثنين من المسؤولين الآخرين.

وتابع أن "الاتفاق يقضي بوقف المقاطعة الخليجية لقطر وبتخلي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة به".

وأعلن وزير الخارجية الكويتي، أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود بين الدولتين اعتبارًا من مساء اليوم.