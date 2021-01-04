السودان يوضح أسباب رفضه المشاركة في اجتماع سد النهضة اليوم

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏قالت وزارة الري السودانية، في بيان مساء الاثنين، إنه استنادًا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي عقد أمس الأحد، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم.

وتابعت الوزراة السودانية في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" أن السودان لم يتلق ردًا على طلبه، وبدلاً عن ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة في اجتماع اليوم الاثنين، تأكيدًا لموقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة.

وأكدت وزارة الري والموارد المائية على تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي إعمالاً لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.

وكان السودان، أعلن رفض المشاركة في الاجتماع الذي كان مقررًا اليوم بشأن ملف سد النهضة، بحجة أنها تلقت دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر بدلا من الاجتماع الثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

من جهتها، أعلنت السلطات الإثيوبية إنهاء الاجتماع الذي كان مقررًا مع مصر والسودان، لغياب الخرطوم عن الاجتماع.