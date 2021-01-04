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غرق طفلين شقيقين بترعة بأسوان

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غرق طفلين شقيقين بترعة بأسوان غرق طفلين شقيقين بترعة بأسوان

مصراوي Masrawy

08:39 م الإثنين 04 يناير 2021

أسوان - إيهاب عمران :

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا في إحدى ترع مدينة أسوان، وجرى نقل جثمانيهما إلى مشرحة كوم أمبو.

تلقى مدير الأمن اللواء مصطفى عبد الفتاح إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين في ترعة كاسل.

انتقلت قوات من المباحث والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال الجثتين. وتبين أنهما محمد يوسف شعبان - 4 سنوات، وشقيقته ندا - 6 سنوات، من قرية عزبة حجاج بمدينة كوم امبو.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.​

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