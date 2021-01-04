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الأزهر يوجّه الشكر للأطقم الطبية حول العالم: "جزاكم الله خيرًا"

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الأزهر يوجّه الشكر للأطقم الطبية حول العالم: "جزاكم الله خيرًا" الأزهر يوجّه الشكر للأطقم الطبية حول العالم: "جزاكم الله خيرًا"

مصراوي Masrawy

08:51 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

نشر الأزهر الشريف منشورًا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام"، وجّه من خلاله الشكر للأطقم الطبية في والعالم، على ما يبذلونه من تضحيات إنسانية غالية لمجابهة جائحة كورونا.

وجاء نص التدوينة التي نشرها الأزهر الشريف؛ "إلى الأطقم الطبية في مصر والعالم: جزاكم الله خيرًا على مثابرتكم وجهدكم، اللهم احفظهم من كل مكروهٍ وسوءٍ.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن صنعَ إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعُوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه" رواه أبو داود.

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