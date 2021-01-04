نجاح جراحة نوعية لترميم مجرى البول لمريض بمستشفى خميس مشيط

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كان يعاني من إصابات متعددة في الحوض والعجان ونتج عنه احتباس بولي

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام بإشراف رئيس قسم جراحة المسالك البولية الدكتور عبدالعزيز شويل والفريق الطبي المشارك الدكتور سيد عزمي استشاري جراحة المسالك البولية والدكتور بدر بن ناصر القحطاني، عملية نوعية لترميم مجرى البول لأحد المرضى.

وكشف الفريق الطبي أنه تم إدخال المريض وهو يعاني من إصابات متعددة في منطقة الحوض والعجان مما نتج عنه احتباس بولي كامل ولوحظ أن منطقة التضيق كبيرة متليفة ولا يمكن عملها بالإجراء الجراحي الروتيني، حيث تم تركيب قسطرة بولية أسفل البطن لمدة ٣ أشهر تم بعدها إعادة تقييم الحالة عن طريق أشعة مجرى البول الصاعدة والهابطة وتم تحضير المريض للمرحلة الأولى من الترميم حيث تم استئصال منطقة التليف وأخذ رقعة وتوصيلها بمجرى البول عن طريق الشق الجراحي في منطقة العجان.

وأوضح الفريق الطبي أنه بعد ذلك بثلاثة أشهر تم تحضير المريض للمرحلة الثانية إذ تم لف الرقعة على شكل أنبوبة حول القسطرة البولية وتوصيلها بمجرى البول، وقد تمت متابعة المريض وإزالة القسطرة البولية وإعادة أشعة مجرى البول والتي بينت الالتئام الكامل لمجرى البول دون أي تضيق - ولله الحمد -.

يشار إلى أن مثل هذه العمليات تعتبر من العمليات التخصصية والنوعية التي أصبحت تُجرى في مستشفى خميس مشيط العام، وأجرى الفريق الطبي مؤخراً خمس عمليات لترميم مجرى البول لعدد من المرضى.