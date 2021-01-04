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مركز الأسنان بالطائف يبدأ عمل عيادات الدوام الممتد لتخفيف قوائم الانتظار

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يشرف عليها أطباء استشاريون وتهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى

مركز الأسنان بالطائف يبدأ عمل عيادات الدوام الممتد لتخفيف قوائم الانتظار

بدأ مركز الأسنان التخصصي بالطائف بتشغيل 5 عيادات تخصصية تعمل بالدوام الممتد من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء بالمرحلة الأولى.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان أن هذه العيادات يشرف عليها أطباء استشاريون وتشمل عيادات الأطفال والتركيبات والجراحة وعلاج الجذور والأعصاب وطب الأسرة والمجتمع.

وبيّن "الحميدان" أن هذا الإجراء يهدف إلى التقليل من قوائم الانتظار وتحسين تجربة المريض، وأيضًا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى وطالبي الخدمة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة امتداد لعيادات الدوام الممتد بالمراكز الصحية وعددها 18 عيادة.

مركز الأسنان بالطائف يبدأ عمل عيادات الدوام الممتد لتخفيف قوائم الانتظار

مركز الأسنان بالطائف يبدأ عمل عيادات الدوام الممتد لتخفيف قوائم الانتظار

مركز الأسنان بالطائف يبدأ عمل عيادات الدوام الممتد لتخفيف قوائم الانتظار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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