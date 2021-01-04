أخبار عاجلة

"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سبق" تكشف الحقيقة.. "مغربية" تزعم فك ارتباط "النصر" بالهداف "حمدالله"

Print

زعمت صحف مغربية ناطقة بلغاتٍ أجنبية عن تفكير إدارة النصر في فك ارتباطها مع الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأرجعت تلك الصحف حديثها لتغريدات لأحد وكلاء اللاعبين كانت عبارة عن توقعات برحيل اللاعب فقط عطفاً على تراجع مستواه التهديفي وترتيب النصر المتأخر في جدول المسابقة.

مصادر خاصة بـ"سبق" كشفت عن أن رحيل اللاعب المغربي لم يتطرق إليه أحد في النادي وأن اللاعب مستمر في تعاقده.

وسبق أن خرج الإعلامي تركي العجمة في تصريحات فضائية ألمح فيها لوجود تسريبات باحتمالية بيع عقد اللاعب.

وخرج عبدالعزيز بغلف عضو شرف النصر الذهبي في تغريدة أعلن فيها بقاء اللاعب وأنه لا صحة لكلام العجمة في هذا الشأن.

النصر عبدالرزاق حمدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية

"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة

أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر

شبكة عيون الإخبارية