"سبق" تكشف الحقيقة.. "مغربية" تزعم فك ارتباط "النصر" بالهداف "حمدالله"

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زعمت صحف مغربية ناطقة بلغاتٍ أجنبية عن تفكير إدارة النصر في فك ارتباطها مع الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأرجعت تلك الصحف حديثها لتغريدات لأحد وكلاء اللاعبين كانت عبارة عن توقعات برحيل اللاعب فقط عطفاً على تراجع مستواه التهديفي وترتيب النصر المتأخر في جدول المسابقة.

مصادر خاصة بـ"سبق" كشفت عن أن رحيل اللاعب المغربي لم يتطرق إليه أحد في النادي وأن اللاعب مستمر في تعاقده.

وسبق أن خرج الإعلامي تركي العجمة في تصريحات فضائية ألمح فيها لوجود تسريبات باحتمالية بيع عقد اللاعب.

وخرج عبدالعزيز بغلف عضو شرف النصر الذهبي في تغريدة أعلن فيها بقاء اللاعب وأنه لا صحة لكلام العجمة في هذا الشأن.

النصر عبدالرزاق حمدالله