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الكويت تنفي شراء مروحيات بقيمة 4 مليارات دولار

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الكويت تنفي شراء مروحيات بقيمة 4 مليارات دولار الكويت تنفي شراء مروحيات بقيمة 4 مليارات دولار

مصراوي Masrawy

07:30 م الإثنين 04 يناير 2021

الكويت- (د ب أ):

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شراء طائرات أباتشي، مؤكدة على أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية المتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.

وأضاف بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، عن الجيش الكويتي، أنه لم يتم شراء صفقة طائرات بقيمة 4 مليارات دولار، حسبما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بعض المواقع قد نشرت أمس الأحد، أن وزارة الدفاع الكويتية اشترت 4 طائرات أباتشي بقيمة 4 مليارات دولار.

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