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"القابضة للمطارات": صرف 7 أشهر أرباحًا للعاملين بسبب جائحة كورونا

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"القابضة للمطارات": صرف 7 أشهر أرباحًا للعاملين بسبب جائحة كورونا "القابضة للمطارات": صرف 7 أشهر أرباحًا للعاملين بسبب جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

07:07 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الاثنين، صرف 7 أشهر أرباحًا سنوية للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، والشركات التابعة للقابضة، برئاسة المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وبحضور المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأوضحت مصادر مطلعة أن صرف الـ7 أشهر للعاملين بالشركة والشركات التابعة لها، سيكون كالتالي: شهرين من الصندوق الخاص بالعاملين، و5 أشهر للعاملين بالشركة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لجائحة كورونا، وما سببته من خسائر لقطاع الطيران المدني بكافة قطاعاته وشركاته التابعة، أدت إلى زيادة الأعباء على وزارة الطيران خلال الفترة الماضية.

وتكبد قطاع الطيران المدني، خسائر فادحة في 2020 بسبب توقف السفر وإغلاق المطارات لأكثر من 3 أشهر متصلة، لتفشي المستجد.

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مصراوي Masrawy

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