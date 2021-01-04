ضبط 8 أطنان حشيش و 8 ملايين قرص مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الحاسمة ضد تجار المواد المخدرة، ونجحت فى ضبط أكثر من 8 أطنان من مخدر الحشيش و8 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات تمكنت بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام) والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء غرب بورسعيد "بنظام الترانزيت") ومشمولها المستندى (بلاستيك) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها.

تم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط 41,107 طربة لمخدر الحشيش وزنت (8,225,000 طن) ثمانية أطنان ومائتان وخمسة وعشرون كيلو جراما و8076 كيسا لعقار الكبتاجون المخدر بداخل كل كيس ألف قرص بإجمالى (8,076,000) قرص.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 611 مليونا و520 ألف جنيه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.