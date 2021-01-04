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سقوط عاطلين استولوا على 800 ألف جنيه من موظفين في القطامية

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سقوط عاطلين استولوا على 800 ألف جنيه من موظفين في القطامية سقوط عاطلين استولوا على 800 ألف جنيه من موظفين في القطامية

مصراوي Masrawy

07:52 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين اثنين استوليا على 800 ألف جنيه، من موظفين عقب استدراجهما من الفيس بوك بحجة بيع مستلزمات طبية في منطقة القطامية، وحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة القطامية، تلقى بلاغًا من "س.ح. م" 33 سنة، موظف، ومقيم بالجيزة، و"أ. م. ا" 29 سنة، موظف، ومقيم بالمرج، يفيد بتعرفهما على أحد الأشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" خاص بالمستلزمات الطبية، واتفقا معه على شراء كمية من القفازات والكمامات الطبية مقابل 800 ألف جنيه، وعقب وصولهم للمكان المتفق عليه حضر شخصين يستقلان سيارة قاموا بمغافلتهم والاستيلاء منهم على حقيبة بداخلها المبلغ المالي، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لمرتكبي الواقعة "ح. ع. ا" 23 سنة، عاطل، ومقيم بالسلام والسابق اتهامه بقضية سرقة، و"علي. ع. ع" 22 سنة، عاطل، ومقيم بالسلام والسابق اتهامه بقضايا نصب، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما، أثناء استقلالهما السيارة المستخدمة، وعثر بحوزتهما على 142 ألف جنيه، وسلاح أبيض مطواه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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