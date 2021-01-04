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دمياط| ضبط 44 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة

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دمياط| ضبط 44 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة دمياط| ضبط 44 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة

مصراوي Masrawy

07:15 م الإثنين 04 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شنّت مديرية الطب البيطري في دمياط، اليوم الاثنين، حملة بالتنسيق مع ضباط مباحث ، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتفتيش على اللحوم.

أسفرت الحملة عن ضبط 22 كيلوجرامًا من الكبد، تبين أنها منتهية الصلاحية، و10 كيلوجرامات من اللحوم الفاسدة، تبين أنها تحللت بعد فحصها بمعرفة اللجنة المختصة، فضلاً عن 12 كيلوجرامًا من الدواجن ومخلفات وأجنحة غير صالحة للاستهلاك.

حررت بذلك محاضر للمخالفين؛ لإحالتهم للنيابة العامة ومباشرة التحقيقات.​

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