النمسا تسجل إصابات بسلالة كورونا المتحورة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

فيينا - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف انشوبر، اليوم الاثنين، ظهور حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الإنجليزية لفيروس كورونا في بلاده.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب الخضر أن أربعة أشخاص أُصِيْبُوا بهذه السلالة، مشيرًا إلى أن جميع هؤلاء أجروا اختبارًا طوعيًا عند دخولهم إلى البلاد في مطار فيينا-شفيشات.

وأضاف انشوبر أن من بين الأشخاص الذين ظهرت لديهم السلالة في الثامن عشر من الشهر الماضي فتاة في الثانية عشرة، وقال إن كل المصابين لديهم أعراض طفيفة وإنهم دخلوا في الحجر.

وذكر الوزير أنه بالإضافة إلى ذلك هناك نمساوية يبلغ من العمر 30 عامًا، كانت وصلت إلى البلاد قادمة من جنوب افريقيا في السادس من الشهر الماضي، وثبت إصابتها بالسلالة التي ظهرت هناك.

وأشار خبير إلى أن هناك في الوقت الحالي ما يتراوح بين 20 إلى 25 طفرة من فيروس كورونا لافتًا إلى أن قابليته للتحور أقل بكثير من فيروس الإنفلونزا.