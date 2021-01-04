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هيئة الصحة في البرازيل تتلقى طلبًا بالموافقة على استخدام لقاح سينوفاك

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هيئة الصحة في البرازيل تتلقى طلبًا بالموافقة على استخدام لقاح سينوفاك هيئة الصحة في البرازيل تتلقى طلبًا بالموافقة على استخدام لقاح سينوفاك

مصراوي Masrawy

07:35 م الإثنين 04 يناير 2021

ساو باولو - (د ب أ)

صرح جان جورنشتين، وزير الصحة في ولاية ساو باولو، في مقابلة مع إذاعة "باندنيوز" بأنه سيتم إرسال طلب من أجل الاستخدام الطارئ والدائم للقاح مضاد لمرض كوفيد-19 الذي طورته شركة سينوفاك إلى هيئة الصحة البرازيلية، على الأرجح اليوم أو غدًا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفض جورنشتين الإفصاح عن معدل فعالية اللقاح ، مكتفيا بالقول إن سينوفاك ومعهد باتانتان، الذي يقود التجارب الإكلينيكية في البرازيل، هما اللذان لديهما البيانات.

وأوضح جورنشتين أن معدل الفاعلية يتجاوز 50 في المئة وهي النسبة المطلوبة من قبل هيئة الصحة البرازيلية خلال مرحلة التجارب.

من جهة أخرى، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 73ر7مليون حالة إصابة حتى مساء اليوم الاثنين، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 196 ألفا و18حالة وفاة.

وأشارت البيانات إلى تعافى 9ر6 مليون شخص من مرض كوفيد-19 الذي يسببه .

وقد مر حتى الآن نحو 44 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

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