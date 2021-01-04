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نيجيريا: التحقيق في جرائم الحرب يُعيق القتال ضد المتمردين

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نيجيريا: التحقيق في جرائم الحرب يُعيق القتال ضد المتمردين نيجيريا: التحقيق في جرائم الحرب يُعيق القتال ضد المتمردين

مصراوي Masrawy

07:32 م الإثنين 04 يناير 2021

أبوجا - (د ب أ)

أدانت النيجيرية، المحكمة الجنائية الدولية، لتوصيتها بإجراء تحقيق كامل في جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبتها قوات الأمن النيجيرية.

وقالت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الشهر الماضي إن تحقيقًا أوليًا خلص إلى أن هناك "أساسًا معقولاً للاعتقاد" بأن أعضاء جماعة بوكو حرام المتشددة وقوات الأمن من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويجب أن يوافق القضاة في المحكمة ومقرها لاهاي على طلبها من أجل المضي قدمًا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الإعلام النيجيري لاي محمد، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين، إن المحكمة الجنائية الدولية تتصرف مثل "قوة مقاتلة أخرى" ضد نيجيريا، حيث تضايق باستمرار قواتنا الأمنية وتهددهم بالتحقيق والمحاكمة المحتملة.

وأضاف أن تحركات بنسودا هي محاولة جامحة لإضعاف معنويات رجال ونساء الأمن لدينا وهم يواجهون هجمات العصابات والإرهابيين.

ويشن متمردو بوكو حرام حملة عنيفة في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009 لفرض تفسير الحركة للشريعة الإسلامية على أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تاركة الآلاف من القتلى وملايين النازحين. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها الأولي قبل عقد من الزمن.

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