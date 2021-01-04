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نصر الله: دعم إيران للمقاومة في لبنان غير مشروط ومن أجل الدفاع عن أرضه وسيادته

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نصر الله: دعم إيران للمقاومة في لبنان غير مشروط ومن أجل الدفاع عن أرضه وسيادته نصر الله: دعم إيران للمقاومة في لبنان غير مشروط ومن أجل الدفاع عن أرضه وسيادته

جي بي سي نيوز :- قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إن إيران تقدم دعما غير مشروط للمقاومة في لبنان من أجل الدفاع عن أراضيه وسيادته.

وشدد نصر الله في كلمة ألقاها اليوم السبت في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس على أن إيران "وقفت إلى جانب لبنان وساعدته في تحرير أرضه".

وأضاف: المقاومة هي الجهة الوحيدة القادرة على حماية الثروات النفطية للبنان بفضل سلاحها والدعم الايراني والسوري وهي من أكثر المقاومات في التاريخ استقلالا".

واتهم نصر الله وسائل إعلام لبنانية بتحريف تصريحات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري علي حاجي زاده بشأن لبنان وغزة، وقال: "صحيح أننا في لبنان جبهة أمامية وغزة ايضا جبهة أمامية وحاجي زادة لم يقل إننا جبهة أمامية لإيران بل جبهة أمامية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن طهران تزود فصائل المقاومة في المنطقة بالسلاح "كي تدافع عن شعوبها وليس للدفاع عن إيران... نحن في لبنان لا يمكن أن نساوي بين من دعمنا بالموقف والمال والسلاح ووقف معنا واستشهد معنا وبين من تآمر علينا أو من دعم العدو الإسرائيلي".

المصدر : ار تي 

جي بي سي نيوز

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