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"كهرباء الجوف": تركيب وصيانة 5214 عمود إنارة.. و2200 بلاغ خلال 2020

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ضمن جهودها للمحافظة على الشبكات والارتقاء بجودة الخدمات للمستفيدين

أنهت الإدارة العامة لصيانة الكهرباء بأمانة منطقة الجوف تركيب 3914 عمود إنارة جديدًا، وأجرت صيانة لـ1300 عمود، وباشرت 2200 بلاغ خلال عام 2020م، في نطاق الأمانة، ضمن جهودها المتواصلة للمحافظة على شبكات الإنارة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكدت الإدارة أنه تم تركيب وصيانة 7718 وحدة إنارة led، وتركيب 23935 مترًا من كيابل الكهرباء، وصيانة 2200 وحدة بالمباني والحدائق العامة، إلى جانب تركيب وصيانة 7100 كشاف ملون.

يُشار إلى أن مختلف الإدارات والبلديات بأمانة الجوف تواصل جهودها لتنفيذ المشروعات وبرامج التشغيل والصيانة دوريًّا وفق معايير الجودة والسلامة، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

أمانة منطقة الجوف الإدارة العامة لصيانة الكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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