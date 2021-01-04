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رئيس هيئة الطيران المدني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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رئيس هيئة الطيران المدني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا رئيس هيئة الطيران المدني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة

رئيس هيئة الطيران المدني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة.

وكتب "المنصوري" عبر حسابه على "تويتر": "‏تلقيت -بفضل من الله- الجرعة الأولى من لقاح كورونا. كل الشكر والعرفان لوطني الغالي المملكة العربية على توفير الرعاية الصحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها المباركة، وقيادته الرشيدة التي تثبت بالأفعال دائمًا أن الإنسان أولاً".رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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