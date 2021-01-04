تصل حد الضباب.. الإسكندرية تحذر من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة

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الإسكندرية - محمد عامر:

حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين المسافرين على الطرق السريعة من شبورة مائية تضرب البلاد بداية من اليوم الإثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وفقًا للتوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، فإنه بداية من الغد وحتى الأربعاء، تضرب شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل حد الضباب أحيانًا، بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.

وناشدت محافظة الإسكندرية، في بيان، ‏المواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.​