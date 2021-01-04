أخبار عاجلة

تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية المجاردة تعليقًا على "الحاشي الأجرب": سنطبِّق الأنظمة بكل حزم

Print
أكدت أهمية التعاون من قِبل المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفة

بلدية المجاردة تعليقًا على

أكدت بلدية المجاردة تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم ضد أي مخالفة من شأنها المساس بصحة وسلامة الاستهلاك الآدمي، موضحة إتلاف الـ"حاشي الأجرب"، وإغلاق الملحمة، وتحرير مخالفة للملحمة.

وقالت بلدية المجاردة في ردها على "سبق" إن البلدية تلقت بلاغًا، تضمن قيام إحدى الملاحم بالمحافظة بذبح (حاشي) بحالة صحية غير جيدة.

وأضافت بأنه على الفور قامت صحة البيئة بمباشرة البلاغ، والوقوف على الحالة، وتبيَّن لها من خلال الطبيب البيطري في المسلخ أن الحاشي غير صالح للاستهلاك الآدمي؛ الأمر الذي جرى على إثره تطبيق الإجراء النظامي وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، المتمثل بإتلاف الحاشي، وإغلاق الملحمة، وتحرير مخالفة للملحمة. فيما تعمل البلدية على تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم ضد أي مخالفة من شأنها المساس بصحة وسلامة الاستهلاك الآدمي.

وأكدت أهمية التعاون من قِبل المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها أو ملاحظتها، وذلك عبر رقم البلاغات الموحد ٩٤٠.

وكانت "سبق" قد نشرت الحادثة بعنوان (طرده الطبيب فغافله أثناء صلاته.. عامل يذبح "حاشي أجرب" بالمجاردة).

بلدية المجاردة تعليقًا على

بلدية المجاردة الحاشي الأجرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية

"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة

أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر

شبكة عيون الإخبارية