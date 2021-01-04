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"الري": جولة مفاوضات بين الدول الثلاث حول سد النهضة تمتد أسبوعًا

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"الري": جولة مفاوضات بين الدول الثلاث حول سد النهضة تمتد أسبوعًا "الري": جولة مفاوضات بين الدول الثلاث حول سد النهضة تمتد أسبوعًا

مصراوي Masrawy

07:08 م الإثنين 04 يناير 2021

(أ ش أ):

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث ( وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة الإثيوبي، والمنعقد برئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والذي عقد أمس، بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، تم التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

وذكرت وزارة الري - في بيان اليوم الاثنين - أنه في هذا الإطار، قامت إثيوبيا بإرسال دعوة لعقد الاجتماع اليوم الإثنين، حيث شارك في الاجتماع وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن السودان لم تشارك في الاجتماع، وعليه فقد تم إنهاء الاجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير الجاري، خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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