أخبار عاجلة

تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المكسيك تعتزم تطعيم كل السكان فوق الستين عامًا

Print
المكسيك تعتزم تطعيم كل السكان فوق الستين عامًا المكسيك تعتزم تطعيم كل السكان فوق الستين عامًا

مصراوي Masrawy

07:28 م الإثنين 04 يناير 2021

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، إنه تعهد بتطعيم كل السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ضد مرض (كوفيد-19) بحلول نهاية شهر مارس المقبل.

وأضاف الرئيس المكسيكي المعروف باسم املو، في إفادته الصباحية اليومية بأنه يراجع من هى وكالات الرقابة والهيئات التنظيمية التي ليست هناك إليهم، أو يمكن دمجهم في وكالات أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الرئيس المكسيكي قوله إن مراقب الدولة يمكن أن يقوم بمهمة وكالة الشفافية الوطنية (إ ي إن ايه إي).

وذكر أن المكسيك بحاجة إلى تعزيز تدابير التقشف هذا العام.

وحتى أمس الأحد سجلت المكسيك 44ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا و126851 حالة وفاة، وفقا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية