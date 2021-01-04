أخبار عاجلة

تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: تسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثًا بالمدن الجديدة في الشهر العقاري

Print
رئيس الوزراء: تسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثًا بالمدن الجديدة في الشهر العقاري رئيس الوزراء: تسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثًا بالمدن الجديدة في الشهر العقاري

مصراوي Masrawy

06:58 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولي " المالية" والبنك المركزي.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح ، "سكن كل المصريين"، والذي تسعى الدولة من خلاله إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، ووحدات أخرى تلبي مطالب فئات أعلى دخلًا أو متوسطة، مشيرًا إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وأشار مدبولي إلى أنه تم طرح 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن، موضحًا أن هناك تكليفًا من الرئيس السيسي بتوفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط، كما كلّف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وبرنامج التمويل العقاري المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.

وأكد مدبولي أن تعمل حاليًا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقاريّ، عن طريق زيادة عدد السنوات التي يتم فيها تمويل الوحدة، وتخفيض قيمة الفائدة؛ بحيث تكون هذه النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض؛ من أجل تشجيع شراء العقارات.

وكلف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري، وتقديم النتائج التي يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزي؛ بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصري.

كما وجّه رئيس الوزراء، بتسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثًا في المدن الجديدة في الشهر العقاري، مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية