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الشركة الحديثة تواصل دعمها لـ "خيرات" للسنة الثانية على التوالي

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توزيع قرابة مليون و700 ألف وجبة خلال 2020

الشركة الحديثة تواصل دعمها لـ

جددت الشركة الحديثة للتكنولوجيا، بمقرها أمس، في برج نايف الفيصل، شراكتها مع جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، للعام الثاني على التوالي، إيماناً ببرامج "خيرات" ذات الأثر الملموس والواضح.

مثل الشركة الحديثة للتكنولوجيا، رئيس مجلس الإدارة، الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا، كما مثل جمعية "خيرات" المشرف العام عبد الله بن عبيد السبيعي.

وتعنى الاتفاقية بتقديم الخدمات للمستفيدين لدى جمعية خيرات، عن طريق دعم الشركة بتكفلها بمشروع النقل والتوزيع الميداني اليومي بمدينة الرياض، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم أنشطة خيرات في تقليل الهدر الغذائي.

وقدّم المشرف العام على "خيرات"، شكره للشيخ "الجربا"، على استمراره بدعم برامج الجمعية للسنة الثانية.

وصرح "السبيعي" بأن "خيرات"، خلال 2020 وزعت قرابة مليون و٧٠٠ ألف وجبة على أكثر من ٢٥٠ ألف مستفيد، وأن هذا بفضل الله، ثم بدعم الشيخ فرحان الجربا.

من جانبه، قال الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، إن هذا بفضل الله، وتحت قيادتنا وولاة أمرنا، ننعم بنعم عظيمة تستحق الشكر والحفظ، وهذا أقل ما نقدمه للوطن، وهو واجب علينا كرجال أعمال دعم العمل المجتمعي، ونضع ولاة أمرنا كقدوات نفخر بها.

وأضاف: "الذي قدمته المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - شيء عظيم ونباهي به العالم، خصوصاً في جائحة كورونا التي مرت بنا، بذلوا الغالي والنفيس لأجل صحة المواطن، والله يعيننا لنرد شيئاً قليلاً مما قدمه لنا وطننا وولاة أمرنا، وتتطلع لخدمة الوطن والحفاظ على النعمة، وهذا واجب علينا جميعاً، ومسؤولية اجتماعية عظيمة.

الشركة الحديثة تواصل دعمها لـ

الشركة الحديثة تواصل دعمها لـ

جمعية خيرات لحفظ النعمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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