تعقيم 39 ألف حاوية نفايات بأحياء وشوارع الطائف

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ضمن مواكبة جهود مكافحة انتشار كورونا

نفذت أمانة الطائف أعمال التعقيم والرش الدوري لحاويات النفايات من خلال برنامج مستمر شمل أكثر من 39 ألف حاوية بمختلف الأنواع والمقاسات شهرياً، حيث عملت الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات على برنامج يقوم على رصد الحاويات ذات التشغيل المرتفع يومياً داخل الأحياء كما تم تخصيص فرق لمتابعتها وتعقيمها.

وبينت الأمانة أن 1300 حاوية تخضع لأعمال التعقيم والرش يومياً وتعمل الفرق الميدانية على تغطية كافة الأحياء السكنية وفق بيانات الرصد والمتابعة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة البلاغات الواردة عبر منصات التواصل البلدي، والتطبيقات الإلكترونية أمانة الطائف.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم زيادة أعمال دوريات التعقيم للحاويات خلال العام الحالي؛ وذلك لتغطية التمدد السكاني والزيادة في أعداد مخرجات البيوت والنفايات الصلبة مع استمرار برنامج المكافحة.

وأوضحت الأمانة أن برامج المعالجة البيئية تواكب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، ومنع انتقال العدوى والقضاء على بؤر التكاثر الحشري والحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض المعدية من خلال الأعمال الميدانية التي تنفذ على مدار الساعة.

أمانة الطائف حاويات النفايات