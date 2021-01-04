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سقوط "حرامي موتوسيكلات" بمستشفى الأزهر في دمياط

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سقوط "حرامي موتوسيكلات" بمستشفى الأزهر في دمياط سقوط "حرامي موتوسيكلات" بمستشفى الأزهر في دمياط

مصراوي Masrawy

06:26 م الإثنين 04 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

ألقت قوة الأمن في مستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة القبض على شاب، بتهمة محاولة سرقة دراجة نارية، خلال تواجده داخل أسوار المركز الطبي.

وأقدم عدد من الأهالي على الاعتداء على المتهم بالضرب، لكن أفراد الأمن بالمستشفى منعوا حدوث ذلك، وجرى إخطار قسم شرطة المدينة لتسليمه.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم سبق له ارتكاب وقائع مماثلة خلال الأشهر الأخيرة، وأنه احترف سرقة الدراجات النارية وبيعها خارج المحافظة بعد تغيير ملامحها.

وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.​

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