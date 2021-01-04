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أمير تبوك يطّلع على مشروعات الأمانة بالمنطقة

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أمير تبوك يطّلع على مشروعات الأمانة بالمنطقة أمير تبوك يطّلع على مشروعات الأمانة بالمنطقة
وجّه بإنجازها في أوقاتها المحددة

أمير تبوك يطّلع على مشروعات الأمانة بالمنطقة

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير مفصل عن المشروعات المعتمدة لأمانة المنطقة، والبلديات التابعة لها، في ميزانية هذا العام.

جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين منطقة تبوك، المهندس درويش بن علي آل محفوظ، لمناقشة سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في الأخرى الجاري تنفيذها.

ووجّه أمير تبوك بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة المنطقة، مشيدا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.

من جهته، أعرب المهندس "آل محفوظ"، عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك، محمد بن عبد الله الحقباني.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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